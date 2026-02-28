Ciclismo: Nelson Oliveira sofre fratura na clavícula direita
Português inicia período de recuperação após cirurgia em Pamplona
Nelson Oliveira sofreu uma fratura na clavícula direita durante um treino e teve de ser operado num hospital em Pamplona.
A operação foi confirmada pela própria equipa (Movistar), através de uma nota partilhada nas redes sociais. Recorde-se que Nelson Oliveira estava apontado como um dos oito ciclistas da Movistar para a edição deste ano do Paris-Nice, pelo que a presença na prova deverá ser cancelada.
«Durante o treino desta sexta-feira, o ciclista português sofreu uma queda que resultou numa fratura da clavícula direita. Hoje foi submetido a uma cirurgia em Pamplona, com um resultado satisfatório e sem complicações», pode ler-se.
🤕 Parte médico – Nelson Oliveira:— Movistar Team (@Movistar_Team) February 28, 2026
Durante el entrenamiento de ayer, el ciclista portugués sufrió una caída que le provocó una fractura de clavícula derecha.
Hoy ha sido intervenido quirúrgicamente en Pamplona por el Dr. Alfaro, con resultado satisfactorio y sin complicaciones.… pic.twitter.com/2vwB7LOfjO