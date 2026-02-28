Nelson Oliveira sofreu uma fratura na clavícula direita durante um treino e teve de ser operado num hospital em Pamplona.

A operação foi confirmada pela própria equipa (Movistar), através de uma nota partilhada nas redes sociais. Recorde-se que Nelson Oliveira estava apontado como um dos oito ciclistas da Movistar para a edição deste ano do Paris-Nice, pelo que a presença na prova deverá ser cancelada.

«Durante o treino desta sexta-feira, o ciclista português sofreu uma queda que resultou numa fratura da clavícula direita. Hoje foi submetido a uma cirurgia em Pamplona, com um resultado satisfatório e sem complicações», pode ler-se.