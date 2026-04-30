Tadej Pogacar, ciclista esloveno, da UAE Emirates, venceu a segunda etapa da Volta à Romandia, inclusive o sprint, e segue na liderança.

No duelo com Dorian Godon, ciclista da INEOS, Pogacar superiorizou-se ao francês foi mais rápido no sprint. Finn Fisher-Black fechou o pódio da corrida e terminou em terceiro lugar.

Com esta vitória, Pogacar soma a segunda conquista seguida e reforça a liderança. Na classificação geral, Florian Lipowitz segue na perseguição ao esloveno, no segundo lugar, com menos 17 segundos.