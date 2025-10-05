Uma semana, duas vitórias para Tadej Pogacar (Eslovénia).

Poucos dias após ter revalidado o título de campeão do Mundo de estrada, o ciclista esloveno deslocou-se até França e juntou-lhe o troféu de campeão da Europa da especialidade. Uma aceleração fulminante a 75 quilómetros da meta valeu-lhe a conquista de uma das provas que ainda lhe escapava.

A pouco mais de meio minuto chegou o também segundo classificado dos mundiais, Remco Evenepoel (Bélgica). O belga aguentou até onde conseguiu e acabou por ter de deixar fugir o principal candidato à vitória, tendo conseguido segurar a medalha de prata na competição. No terceiro lugar ficou o jovem Paul Seixas (França), que chegou a 3m41s do vencedor.

Destaque ainda para a participação da Seleção Nacional, que não contou com António Morgado e perdeu os restantes membros da equipa por desistência: João Almeida, Tiago Antunes e Rui Costa.

Assista aqui à vitória de Tadej Pogacar:

Tadej Pogacar é apenas o segundo ciclista na história a conseguir conquistar o título de campeão europeu e campeão mundial na mesma temporada, igualando Peter Sagan (Eslováquia), que o fez em 2016.

Confira o top-10 dos Campeonatos da Europa:

1- Tadej Pogacar (Eslovénia), 4h59m29s

2- Remco Evenepoel (Bélgica), a 31s

3- Paul Seixas (França), a 3m41s

4- Christian Scaroni (Itália), a 4m04s

5- Toms Skujins (Letónia), a 4m16s

6- Juan Ayuso (Espanha), a 4m21s

7- Mattias Skjelmose (Dinamarca), a 5m01s

8- Pavel Sivakov (França), a 5m55s

9- Gianmarco Garofoli (Itália), a 5m59s

10- Romain Grégoire (França), a 6m52s