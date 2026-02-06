Jonas Vingegaard anunciou esta sexta-feira que vai adiar o arranque da temporada, ficando de fora da Volta aos Emirados Árabes Unidos, prova onde previa regressar à competição. A decisão surge na sequência de uma queda sofrida no final de janeiro, à qual se juntou entretanto um quadro de doença.

«Estava muito ansioso por regressar ao UAE Tour e, por isso, estou desapontado por termos tido de tomar esta decisão. No entanto, a combinação do acidente e da doença subsequente tornou-a necessária. É melhor recuperar totalmente primeiro, para que depois me possa concentrar nos meus próximos objetivos», explicou o ciclista dinamarquês citado pela equipa Visma-Lease a Bike.

Duplo vencedor do Tour de France (2022 e 2023) e vencedor da última Volta a Espanha, à frente do português João Almeida, Vingegaard admitiu que a temporada possa arrancar apenas na Volta à Catalunha, entre 23 e 29 de março.

De recordar, a 26 de janeiro o corredor de 29 anos caiu durante um treino numa descida em Fuente de la Reina, em Málaga, zona onde reside, num incidente em que terá estado envolvido um ciclista amador. Na altura, a Visma garantiu que o dinamarquês não sofreu lesões graves.