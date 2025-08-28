Chris Froome, vencedor da Volta a França em quatro ocasiões (2013, 2015, 2016 e 2017), sofreu uma grave queda grave durante um treino no sul de França, sendo transportado de helicóptero para o hospital de Toulon. A informação surgiu nas redes sociais do ciclista britânico ao princípio da tarde desta quinta-feira.

Seis anos depois da queda no Critérium du Dauphiné, o ciclista da Israel-PremierTech sofreu outro acidente grave, na região de Saint-Raphaël.

O tetracampeão do Tour permaneceu consciente e não sofreu lesões na cabeça. No entanto, os exames confirmaram um pneumotórax, a fratura de cinco costelas e de uma vértebra lombar, pelo que vai ser operado ainda nesta quinta-feira.

Froome, de 40 anos, não deverá competir até ao final da temporada, sendo reforçada a hipótese de terminar a carreira.

Ciclista da Israel-PremierTech desde 2021, Chris Froome encontra-se em final de contrato e não vence uma prova desde o Giro em 2018. Nunca recuperou totalmente da queda sofrida em 2019, na qual fraturou o fémur.