Uma dura queda na 16.ª etapa da Vuelta, em descida e a alta velocidade, antecipa o fim da época para Wout van Aert. O ciclista belga da Visma - Lease a Bike sofreu uma «grave lesão no joelho», o que obrigará a tratamentos delicados e muito repouso. Em todo o caso, não sofreu fraturas.

Van Aert, de 29 anos, permanece internado na Bélgica, onde «receberá antibióticos intravenosos, a fim de minimizar o risco de infeção».

Wout van Aert will not race any more this season. He needs time to recover from his crash in the Vuelta a España.



