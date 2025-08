Está aí a primeira «bomba» do ciclismo mundial para a próxima temporada. A Red Bull - BORA - hansgrohe anunciou, esta terça-feira, a contratação de Remco Evenepoel.

Através das redes sociais, a equipa confirmou a chegada do atual campeão olímpico e ex-vencedor da Volta a Espanha. Desta forma, Remco prepara-se para colocar um ponto final na ligação de sete anos com a Quick-Step, que ainda tentou renovar o contrato com o ciclista belga.

«Representantes de Remco informaram a direção da equipa que este não desejava discutir uma extensão do seu atual contrato, que termina no final de 2026. Após termos consultado os nossos patrocinadores e parceiros, os donos e a direção da equipa decidiram que seria do melhor interesse de todos os envolvidos concordar que o Remco pudesse sair no final desta época», pode ler-se.

No currículo, Remco Evenepoel tem ainda duas vitórias na Liège-Bastogne-Liège, dois triunfos nos campeonatos do mundo de contrarrelógio. Além disso, o ciclista de 25 anos vai juntar-se a Primoz Roglic e Florian Lipowitz, duas das estrelas da nova equipa.