O ciclista belga Remco Evenepoel, bicampeão olímpico, foi hospitalizado esta terça-feira, depois de um acidente, quando estava a treinar, com uma carrinha de correio, segundo está a adiantar o jornal Het Nieuwsblad.

Um acidente na região de Oetingen, terra natal do ciclista, que terá deixado a bicicleta de Evenepoel, terceiro classificado na última edição do Tour, partida ao meio, mas não há anda informação sobre o estado de saúde do ciclista que, segundo o jornal belga, esteve sempre consciente enquanto esteve a ser assistido pelos primeiros socorros, antes de ser transportado para o Hospital Erasmus d’Anderlecht.

O mesmo jornal mostra uma imagem da bicicleta de Evenepoel com o quadro partido ao meio. «Ele já nos enviou uma mensagem, esperamos que tudo corra bem», destacou Patrick Evenepoel, pai do ciclista, ao Nieuwsblad.