Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) venceu este domingo a Volta à Catalunha, reeditando o triunfo de 2023 e fazendo vingar um ataque a 20 quilómetros da meta para se impor na sétima e última etapa.

O ciclista esloveno percorreu em 1:58:27 horas os 88,2 quilómetros em Barcelona, batendo por 14 segundos os belgas Laurens De Plus (INEOS) e Lennert Van Eetvelt (Lotto).

Roglic partiu com um segundo de atraso na classificação geral para o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), mas terminou com 28 de vantagem, enquanto o espanhol Enric Mas (Movistar) completou o pódio, a 53 segundos do vencedor.

«Não queria que a corrida se decidisse através de bonificações. Após o segundo sprint intermédio, não tinha escolha, precisava de fazer qualquer coisa», explicou Roglic, de 35 anos, que sucede ao compatriota Tadej Pogacar.

O português Afonso Eulálio (Bahrain-Victorius) foi 61.º classificado na etapa, a 1:59 minutos de Roglic, terminando a Volta à Catalunha no mesmo lugar da geral, a 32:55 minutos do esloveno.