Os gémeos Oliveira – Rui e Ivo – conquistaram o sexto pódio para Portugal, no fecho do Campeonato da Europa de pista, que decorreram em Heusden-Zolder, na Bélgica. Neste domingo, a dupla garantiu o bronze no madison, terminando a prova com 23 pontos de diferença para o topo.

Os neerlandeses Yanne Dorenbos e Vincent Hoppezak conquistaram o ouro, enquanto a prata foi entregue aos alemães Roger Kluge e Tim Torn Teutenberg.

De recordar que Rui Oliveira é campeão olímpico em título em madison.

Neste Campeonato da Europa, Portugal já havia arrecadado cinco medalhas. Neste domingo, Ivo Oliveira juntou o bronze no Madison à prata na perseguição individual. Por sua vez, Rui Oliveira junta este terceiro lugar ao segundo posto na eliminação.

Os outros medalhados portugueses foram Iúri Leitão, campeão da Europa de pontos e de scratch, e Maria Martins, bronze no scratch.