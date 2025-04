O ciclista Mattias Skjelmose venceu a edição de 2025 da clássica Amstel Gold Race ao superar a concorrência direta de Pogacar e Evenepoel num final ao sprint.

Durante a prova, Pogacar acabou por atacar sozinho, aproveitando uma saída de Julian Alaphilippe, no entanto, o esloveno campeão do Mundo, três vezes campeão do Tour, e ainda por uma vez do Giro d'Italia, acabou por ser alcançado por Evenepoel, bi-campeão olímpico, e o dinamarquês Skjelmose a oito quilómetros do final da prova.

Na reta da meta, os três lutaram no sprint, mas foi talvez o nomes menos espectável a alcançar o triunfo. Skjelmose conseguiu passar na frente e terminou a prova com o mesmo tempo que Pogacar, segundo classificado e Evenepoel que fechou o pódio.

Nélson Oliveira e Rúben Guerreiro, ambos da Movistar, eram os representantes portugueses em prova mas abandonaram durante a mesma.

Veja aqui os momentos finais da corrida: