A INEOS Granadiers anunciou esta quarta-feira que o ciclista Thomas Pidcock não irá mais fazer parte da equipa.

Num breve comunicado, o CEO da equipa britânica, John Allert, expressou o seu agradecimento ao ciclista de 25 anos.

«Estamos muito orgulhosos do trabalho que fizemos com o Tom para o ajudar a alcançar alguns momentos extraordinários e memoráveis. Juntos escrevemos um capítulo poderoso e mostrámos como o ciclismo profissional pode ser excitante e diversificado. Agradecemos ao Tom pelos últimos quatro anos e desejamos-lhe a melhor das sortes para o futuro.»

O percurso de Pidcock na INEOS não passou ao lado de algumas polémicas. Tudo começou quando o ciclista britânico declarou que não iria trabalhar para o líder Carlos Rodríguez no Tour, ambicionando ter liberdade para lutar pela classificação geral. Pidcock foi posteriormente dispensado da Volta à Lombardia e expressou o seu desagrado nas redes socias.

Confirmou-se então, esta quarta-feira, o «divórcio» entre o ciclista bicampeão olímpico de cross country e a equipa britânica.

INEOS Grenadiers have today announced an agreement that will see Tom Pidcock leave the team at the end of the season.



Thank you for some amazing moments @tompidcock and good luck in the next chapter of your career 👊🤝https://t.co/5RoFN1eonB pic.twitter.com/bbO0vhAyW5