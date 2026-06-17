Wout van Aert não vai participar na Volta a França de 2026. A ausência do ciclista belga foi confirmada esta segunda-feira pela Visma-Lease a Bike, que explicou que o corredor de 31 anos ainda não recuperou totalmente de uma lesão no cotovelo.

Segundo a formação neerlandesa, Van Aert sofreu uma queda durante um treino, poucos dias antes do Tour Auvergne-Rhône-Alpes. A ferida acabou por evoluir para uma infeção, agravando a recuperação do corredor, que chegou mesmo a passar uma noite em observação hospitalar esta semana.

«Esta é uma enorme desilusão. A Volta a França é um dos meus grandes objetivos todos os anos. Infelizmente, uma queda num treino alterou os planos e a lesão no cotovelo agravou-se e ainda não está completamente curada», lamentou o belga, em declarações divulgadas pela equipa.

Van Aert acrescentou que a decisão foi tomada em conjunto com a estrutura técnica.

«Concluímos que não é possível estar na partida do Tour. O meu foco está agora na recuperação e em regressar ao melhor nível ainda esta temporada», referiu.

A ausência representa um duro golpe para a Visma-Lease a Bike, onde Van Aert tem sido uma peça fundamental no apoio ao líder Jonas Vingegaard nas últimas edições da prova francesa.