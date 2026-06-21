Ciclismo
Há 53 min
Ciclismo: Van der Poel multado por aparecer na «hot seat» em tronco nu
Neerlandês obrigado a pagar 540 euros
Neerlandês obrigado a pagar 540 euros
Mathieu Van der Poel foi multado pela União Ciclista Internacional (UCI) após ter despido a camisola, enquanto esperava na “hot seat”, ou em português “cadeira quente”, reservada ao líder provisório do contrarrelógio da Volta à Suíça.
Devido às altas temperaturas, o neerlandês decidiu colocar-se à vontade e apareceu em tronco nu na transmissão televisiva. E o momento tornou-se viral nas redes sociais.
Segundo a organização, a conduta do ciclista de 31 anos é considerada inadequada, pois a exposição da pele nua mancha a dignidade da modalidade. A multa aplicada ronda os 500 francos suíços, o que equivale a 540 euros.
O atleta da Alpecin-Premier-Tech perdeu o contrarrelógio para Tadej Pogacar (UAE Emirates) por apenas 31 centésimas de segundo.
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