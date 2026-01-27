Jonas Vingegaard sofreu uma queda, esta segunda-feira, enquanto realizava mais um treino de preparação para a nova temporada, em Málaga.

Através de um comunicado, a Visma assegurou que o ciclista não sofreu lesões «graves», pedindo ainda aos fãs que coloquem a segurança de todos em primeiro lugar.

Ora, tudo aconteceu quando Vingegaard estaria a ser seguido por um fã naquela zona de Espanha e o tentou ultrapassar numa descida. Segundo descrito por Pedro García Fernández, ciclista amador, numa rede social, o dinamarquês quis descer rápido para o deixar para trás.

Leia aqui o comunicado da Visma:

«Jonas Vingegaard sofreu uma queda durante o treino de segunda-feira. Felizmente, ele está bem e não sofreu ferimentos graves.

De forma geral, como equipa, gostaríamos de pedir aos fãs de ciclismo que coloquem sempre a segurança em primeiro lugar. Para o seu próprio bem-estar e o dos outros, por favor, permitam que os ciclistas treinem e dêem-lhes o máximo de espaço e tranquilidade possível.»