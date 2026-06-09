O francês Alex Baudin, da EF Education-EasyPost, segurou, esta terça-feira, a liderança do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, após o contrarrelógio por equipas, etapa vencida pela Visma-Lease a Bike.

No final dos últimos 28,4 quilómetros em Perreux, a Visma-Lease a Bike gastou  32.52 minutos, menos nove segundos do que a segunda classificada Netcompany INEOS e 29 do que a EF Education-EasyPost, que terminou no terceiro lugar.

Oscar Onley, da Netcompany INEOS, acabou por perder algum tempo, após ter tido um problema mecânico na bicicleta, enquanto que Ben Tullet, da  Visma-Lease a Bike, teve um furo quase no início do contrarrelógio.

Depois da primeira etapa, onde assumiu a liderança do Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Baudin continua de amarelo, uma vez que foi o primeiro ciclista da EF Education-EasyPost a cortar a meta.

Na corrida pela liderança, seguem Kévin Vauquelin e Oscar Onley, a 12 segundos, e Matteo Jorgenson, a 15 segundos.

Quanto a João Almeida, que teve um início de Tour complicado, subiu ao 125.º lugar, a 38.01 minutos de Alex Baudin, enquanto Ivo Oliveira desceu para a 138.ª posição, a 40.06.

Na quarta-feira, os ciclistas vão percorrer 167,4 quilómetros, entre  Le Puy-en-Velay e Montrond-les-Bains.

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