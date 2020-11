O ciclista Alex Dowsett está infetado com covid-19 e, por isso, já não vai ter a oportunidade de bater o recorde da hora a 12 de dezembro, em Manchester.

Em comunicado, a UCI informou que a tentativa será adiada para o próximo ano, ainda em data a anunciar.

«Estou realmente desapontado pelo facto de a tentativa não poder avançar como planeado, mas a minha saúde está primeiro. [...] Estou muito ansioso por atacar o recorde em 2021, e anunciarei uma data mal possa», disse o ciclista de 32 anos.

Recorde-se que Alex Dowsett chegou a ser o detentor do recorde da hora em 2015, mas esse registo foi pulverizado 36 dias depois pelo compatriota Bradley Wiggins, com 54.526 metros, melhor do que os 52.937 percorridos anteriormente.

O recorde de Wiggins resistiu até abril do ano passado, quando o belga Victor Campenaerts cumpriu 55.089 metros num velódromo no México.