Matteo Trentin, ciclista italiano da UAE Emirates, testou positivo à covid-19 e não vai participar na Volta da França, que começa já nesta sexta-feira.

Numa nota oficial, a equipa que terá como chefe de fila o esloveno Tadej Pogacar - vencedor das duas últimas edições do Tour - informou que o corredor será substituído pelo suíço Marc Hirschi.

A UAE Emirates é a equipa de Tadej Pogacar, corredor esloveno de 23 anos que venceu as duas últimas edições do Tour. Tem nas fileiras quatro portugueses - João Almeida, Rui Costa e os gémeos Ivo e Rui Oliveira - mas nenhum deles estará com a equipa em França.