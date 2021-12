O ciclista Mark Cavendish e a família não ganharam para o susto quando, na madrugada de 27 de novembro, viram a casa ser invadida por quatro assaltantes munidos de facas.

A polícia do condado de Essex, periferia de Londres, confirmou nesta quarta-feira estar a investigar a prática de um crime de roubo agravado na residência de Cavendish. Na mesma nota, é referido que o grupo agrediu o ciclista e ameaçou a esposa, antes de deixar o local com uma mala de uma marca de luxo e dois relógios muito valiosos. Os três filhos do casal também estava em casa e testemunharam o sucedido, lês-se no comunicado que menciona que da ocorrência não resultaram lesões graves.

«Com certamente perceberão, este incidente deixou a nossa família extremamente abalada. Não apenas eu e Peta [a mulher], mas também os nossos filhos, que temeram pelas suas vidas e ainda estão a lidar com os efeitos do que se passou», disse o ciclista de 36 anos em comunicado.

Cavendish, recorde-se, estava em casa a recuperar da fratura de duas costelas e de um pequeno pneumotórax, lesões contraídas na sequência de uma queda a 21 de novembro.

Mark Cavendish, especialista no sprint, foi campeão do mundo de estrada em 2011 e detém, a par de Eddy Merckx, o recorde de vitórias em etapas (34) na Volta a França.