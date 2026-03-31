Uma investigação conduzida pela Procuradoria Pública de Zurique revelou que Muriel Furrer, ciclista de 18 anos que morreu em 2024 na prova de estrada de juniores dos Mundiais de Ciclismo, só foi encontrada 82 minutos após a queda.

A atleta caiu numa zona molhada, tendo sido projetada para uma zona de vegetação. O «desaparecimento repentino» de Muriel Furrel, detalha ainda a investigação, não foi comunicado automaticamente (a queda deu-se aproximadamente às 11h04), tendo a queda acontecido numa zona sem oficiais de corrida, viaturas de apoio, voluntários ou espectadores. Isso, aliado ao facto de à data serem proibidos o uso de aparelhos de tracking (rastreio) e comunicações rádio, impediu que Muriel Furrer foi localizada mais rapidamente.

Muriel Furrer foi ainda encontrada com vida, mas foi transportada para um hospital de Zurique já em estado crítico. Os primeiros cuidados médicos foram prestados poucos minutos após a ciclista ter sido encontrada às 12h26.

Segundo a Procuradoria Pública de Zurique, não foram encontraram quaisquer evidências que pudessem constituir matéria criminal nas operações de resgate e na preparação do transporte para o hospital.

A UCI (União Ciclista Internacional) introduziu pela primeira vez o sistema de rastreio GPS nos Mundiais de 2025 realizados no Ruanda.