Depois de ter abandonado a Volta à Catalunha logo na 1.ª etapa devido a uma queda, Rui Costa revelou que foi atropelado por uma mota da corrida.

«Eu e um colega da QuickStep, Pieter Serry, fomos atropelados pela moto de corrida. Ainda tentei seguir, mas as dores na perna esquerda eram fortes. Fui forçado a abandonar. Felizmente, nada de grave comigo. Agora é pensar em recuperar», escreveu na página do Facebook o ciclista português campeão do mundo em 2013.

Rui Costa seria o líder da UAE Emirates na corrida espanhola, mas caiu na parte inicial da etapa de 178,4 quilómetros que foi ganha pelo dinamarquês Andreas Kron, da Lotto Soudal.