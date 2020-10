Artigo atualizado às 11h20

Depois da Mitchelton-Scott, também a equipa Jumbo anunciou a retirada da edição de 2020 do Giro.

Recorde-se que a organização da Volta a Itália anunciou esta terça-feira que há dois ciclistas e seis elementos do staff infetados com covid-19 entre os participantes da prova.

Os ciclistas infetados são Michael Matthews, da Sunweb, e Steven Kruijswijk, da Jumbo. Ambos já estão a cumprir isolamento e têm assim de deixar a prova

🇮🇹 #Giro @s_kruijswijk will not appear at the start of the tenth stage of the Giro d’Italia. Kruijswijk tested positive on Covid-19 on the rest day. As a result, he has to leave the race. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 13, 2020

A saida de Steven Kruijswijk levou a Jumbo a anunciar mais tarde que desiste do Giro.

🇮🇹 #Giro

Team Jumbo-Visma won't start in today’s tenth stage of the Giro d’Italia. More information will follow. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 13, 2020

Foram também diagnosticados casos de covid-19 em seis elementos do staff, sendo quatro da Mitchelton-Scott - que também já anunciou a desistência do Giro - um da Ag2r-La Mondiale e outro da Ineos Grenadiers.

#Giro UPDATE:

With the health of riders & staff our priority, we have withdrawn from the @giroditalia after results of the rest day COVID-19 testing, our 3rd round of testing in 3 days, revealed positive results for some of our staff. Full details 👇https://t.co/PWd7q5kcdL — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 13, 2020

A saída da Mitchelton-Scott ocorre depois de o britânico Simon Yates, o seu chefe-de-fila, ter deixado a prova no sábado, também devido a covid-19.

O pelotão da corrida italiana, que termina no dia 25, em Milão, enfrenta esta terça-feira a 10.ª etapa, entre Lanciano e Tortoreto, após um dia de descanso que se seguiu ao triunfo de Ruben Guerreiro (Education First), na etapa de domingo.

João Almeida encabeça a geral, com 30 segundos de vantagem sobre o holandês Wilco Kelderman (Sunweb) e 39 sobre o sobre o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), liderando, consequentemente, a classificação da juventude, enquanto Guerreiro é o detentor da camisola da montanha.