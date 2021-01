A Volta ao Algarve, agendada para 17-21 de fevereiro, foi adiada para 5-9 de maio, «dada a evolução da situação pandémica em Portugal».



«A FPC, organizadora da Volta ao Algarve, informou hoje todos os parceiros e as equipas inscritas de que a corrida não poderá realizar-se na data prevista, 17 a 21 de fevereiro. O adiamento é uma decisão difícil, mas que se tornou inevitável, dada a evolução da situação pandémica em Portugal», salienta a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).



«Iniciaram-se imediatamente diligências no sentido de realizar a 47.ª Volta ao Algarve na próxima primavera. A nova data prevista é o período de 05 a 09 de maio, embora a recalendarização dependa da consensualização com as equipas e com os parceiros envolvidos no evento, tendo também de ser aceite pela União Ciclista Internacional», conclui o comunicado da FPC.