A portuguesa Raquel Queirós foi 27.ª classificada na prova de ciclismo cross country olímpico de Tóquio2020, que consagrou um pódio inteiramente suíço, com Jolanda Neff a garantir a medalha de ouro.

Na estreia em Jogos Olímpicos, a portuguesa, de 21 anos, acabou a prova a 12 minutos da vencedora, que concluiu o exercício, em Izu, em 1:15.46 horas.

Neff bateu duas compatriotas, Sina Frei, segunda classificada, a 1.16, e Linda Indergand, terceira, a 1.17, numa limpeza do pódio operada pela Suíça, um dia depois de o jovem britânico Thomas Pidcock ter vencido a prova masculina.

A seleção helvética, que apenas tinha conseguido conquistar uma medalha nesta disciplina, a prata de Barbara Blatter em Sydney2000, dominou por completo a prova no percurso de Izu, com Jolanda Neff a triunfar, ao concluir em 1:15:46 horas os 20,55 quilómetros.

Na segunda posição chegou Sina Frei, a 1.11 minutos da compatriota, seguida de Linda Indergand, a 1.19, com a sueca Jenny Rissveds, campeã no Rio2016, a ser apenas 14.ª, a 5.42.

Esta foi a primeira vez que a Suíça conseguiu os três lugares do pódio desde 1936, quando três ginastas suíços conquistaram os três primeiros lugares no exercício do solo.

Nunca nesta modalidade, que entrou para o programa olímpico em Atlanta1996, um país tinha conseguido colocar três atletas nos três lugares do pódio, quer no setor masculino, quer no feminino.