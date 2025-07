Aleix Espargaró não completou a primeira corrida como ciclista profissional.

O ex-piloto de MotoGP, de 35 anos, caiu nesta sexta-feira durante a terceira etapa da Volta à Áustria e foi forçado a abandonar a prova.

«Tenho o polegar com o dobro do tamanho. Tentei continuar, mas tinha muitas dores não conseguia travar, por isso tive de parar. Espero voltar em breve», disse num vídeo publicado nas redes sociais pela equipa Lidl-Trek, que deu conta da suspeita de uma fratura num osso da mão direita.

Depois de ter perdido 13 minutos na etapa inaugural da Volta à Áustria, Aleix Espargaró terminou o segundo dia a 1:23 minutos do vencedor Isaac del Toro, colega de equipa de João Almeida e Tadej Pogacar. Estava no 89.º lugar da classificação geral a quase 15 minutos do líder Felix Großschartner.