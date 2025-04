A organização da Volta à Flandres, «We ride Flanders» anunciou este sábado a morte de dois ciclistas durante a prova amadora que antecede a Volta à Flandres.

«O que deveria ter sido um belo dia terminou de forma trágica. Durante a «We Ride Flanders 2025», duas pessoas perderam a vida no Taaienberg e no Oude Kwaremont, porque não se sentiram bem enquanto pedalavam. Estamos destroçados por estes trágicos acontecimentos. Os nossos pensamentos estão com todos os entes queridos destas duas pessoas, que descansem em paz», pode ler-se num breve comunicado nas redes sociais da prova.

As duas vítimas desmaiaram durante o percurso e acabaram por falecer. Um terceiro ciclista também teve de ser levado para o hospital mas ainda não há informações concretas do estado de saúde.

Antes da Volta à Flandres, a edição amadora juntou este sábado cerca de 15.000 participantes.