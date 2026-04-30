Francisco Guerreiro foi suspenso por quatro anos, devido a um controlo antidoping positivo em competição, de acordo com o quadro de sanções disciplinares atualizado esta quinta-feira pelo Agência Antidoping de Portugal (ADoP).

O ciclista português, de 25 anos, teve um controlo positivo na vitória na quarta e última etapa do Grande Prémio Douro Internacional em 2024, já depois de ter sido o vencedor do prémio de montanha da Volta ao Alentejo.

Francisco Guerreiro, que corria pela GI Group Holding-Simoldes-UDO, já estava suspenso preventivamente desde 2024 e já cumpriu 462 dias da suspensão que, agora, vai prolongar-se até 29 de dezembro de 2028.