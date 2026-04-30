Ciclismo
Há 54 min
Doping: Francisco Guerreiro suspenso por quatro anos
Ciclista português com teste positivo numa etapa do Grande Prémio do Douro Internacional em 2024
Ciclista português com teste positivo numa etapa do Grande Prémio do Douro Internacional em 2024
Francisco Guerreiro foi suspenso por quatro anos, devido a um controlo antidoping positivo em competição, de acordo com o quadro de sanções disciplinares atualizado esta quinta-feira pelo Agência Antidoping de Portugal (ADoP).
O ciclista português, de 25 anos, teve um controlo positivo na vitória na quarta e última etapa do Grande Prémio Douro Internacional em 2024, já depois de ter sido o vencedor do prémio de montanha da Volta ao Alentejo.
Francisco Guerreiro, que corria pela GI Group Holding-Simoldes-UDO, já estava suspenso preventivamente desde 2024 e já cumpriu 462 dias da suspensão que, agora, vai prolongar-se até 29 de dezembro de 2028.
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