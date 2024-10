Não é todos os dias que se recebe uma mensagem como a que Tadej Pogacar recebeu do lendário, Eddy Merckx.

Em declarações ao «L'Équipe», o antigo ciclista afirmou que o esloveno está «num patamar superior», depois deste se ter sagrado campeão do mundo de estrada, no passado domingo.

«Parece-me óbvio que ele já está acima de mim. Lá no fundo, eu já sabia disso, quando ele fez o que fez na última Volta a França, mas nesta altura não restam dúvidas. Claro que não podemos comparar "Eras", mas o Tadej é um ciclista incrível, um grande campeão e um atleta fora do normal», afirmou.

Recorde-se que Pogacar igualou o feito conseguido por Eddy Merckx, ao tornar-se apenas o terceiro ciclista de sempre a completar o «Triple Crown», com as vitórias na Volta a Itália, Volta a França e Campeonato do Mundo, todas na mesma temporada.

