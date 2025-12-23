A pouco mais de um mês do arranque da temporada de 2026 do ciclismo profissional, Remco Evenepoel tem o principal objetivo bem definido na sua cabeça... e passa por vencer a Volta a França.

Em declarações ao portal belga Sporza, o reforço mais sonante do mercado (Red Bull - BORA - Hansgrohe) garante que com uma boa preparação é capaz de vestir a camisola amarela nos Campos Elísios. Além disso, Evenepoel vai mais longe garante que a mudança de equipa serve também para tentar ser melhor do que Tadej Pogacar.

«Acredito que posso vencer a Volta a França em 2026. Se tudo correr bem e tiver um bom inverno, treinar bem e atingir a forma que quero nas corridas da primavera. Sinto que posso alcançar esse nível e tenho espaço para melhorar, com o apoio da equipa e os recursos à disposição. Quero ser melhor do que o Pogacar. É muito difícil, mas foi por isso que vim para a Red Bull, para dar esse passo e superá-lo», afirma.

«Espero que eu e o Lipowitz não tenhamos a mesma disputa que o Norris e o Piastri na McLaren. Se seguirmos o plano só temos de pensar nos benefícios. Somos ciclistas muito diferentes, mas se estivermos juntos a coisa pode funcionar bem. Temos de trabalhar para o principal objetivo da equipa: vencer o Tour», acrescenta Evenepoel.

Remco Evenepoel vai participar no Tour, mas a temporada arranca a 29 de janeiro, com o Troféu Ses Salines.