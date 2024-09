Remco Evenepoel revalidou o título de campeão mundial de contrarrelógio, dando seguimento à incrível senda vitoriosa dos Jogos Olímpicos, onde venceu em Paris o ouro na prova de fundo e também no crono, um feito inédito na história do ciclismo.

Agora em Zurique, o ciclista belga completou os 46,1 quilómetros com o tempo de 53:01 minutos, superando os italiano Filippo Ganna (a 6 segundos) e Eduardo Affini, que fechou o pódio com mais 54 segundos do que Evenepoel.

Nelson Oliveira foi o melhor português: ficou no 15.º posto a 2:35 minutos. Já João Almeida foi 24.º a 3:19 minutos.

«É uma loucura, encontrei a minha forma mesmo a tempo. Mas foi provavelmente o contrarrelógio mais complicado da minha carreira», afirmou Evenepoel, de 24 anos, após conquistar o ouro que faz dele o primeiro ciclista da história a conquistar os títulos olímpicos e mundial de contrarrelógio no mesmo ano.