O antigo vencedor do Tour em 2012 e da medalha de ouro de contra-relógio nos Jogos de Londres 2012, Bradley Wiggins confessou ter sido vítima de abusso sexuais na adolescência.



«Um treinador abusou sexualmente de mim quando era jovem. Tinha 13 anos e nunca aceitei o que aconteceu. Sim, teve impacto na minha vida adulta, claro», começou por contar numa entrevista à revista Men's Health, do Reino Unido.



A juntar a isso, o ex-ciclista relatou ter vivido uma infância conturbada. «O meu padrasto era muito agressivo. Chamava-me maricas porque a roupa que usava de ciclista era muito justa. Achei que não podia dizer nada sobre o que me tinha acontecido pelo que tentei esquecer. Era uma criança solitária e sentia-me sozinho. Talvez tenha sido por isso que comecei a praticar ciclismo», relatou.



O pai biológio de Wiggins abandonou a sua mãe e partiu para a Austrália antes de morrer em 2008. «O meu pai era o meu herói e queria mostrar-lhe o que valia. Conheci-o pela primeira vez quando tinha 18 anos e desde então ficámos com uma bola relação. Mas estive anos sem vê-lo até ele morrer em 2008. Era um bom ciclista, mas desperdiçou o seu talento. Lutava contra uma depressão e era viciado em drogas e álcool», recordou.



Wiggins frisou que a sua vida mudou depois de ter vencido o Tour e conquistado o ouro olímpico. «A minha vida mudou por completo. Arrastaram-me para a fama e eu sou uma pessoa bastante fechada. Nos anos depois de vencer a Volta a França nem sabia quem era. Vivia como uma estrela de rock e não era eu mesmo. Foi o período mais infeliz da minha vida. Todos esperavam que ganhasse mais, sentia mais pressão e fui obrigado a lutar contra isso», concluiu.