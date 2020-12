Rinaldo Nocentini foi esta quarta-feira condenado a quatro anos de suspensão e à anulação de todos os resultados desportivos que obteve desde 2018.

O antigo ciclista do Sporting-Tavira que terminou a carreira no ano passado, foi condenado pelo Tribunal Antidopagem italiano com a pena máxima, até 29 de novembro de 2024.

A agência antidoping italiana refere uma «utilização ou tentativa de utilização de uma substância ou método ilícito por parte de um atleta», sem especificar a natureza da infração cometida por Nocentini.

Refira-se que Nocentini venceu, com a camisola do Sporting-Tavira (equipa que representou entre 2016 e 2019), o Grande Prémio Joaquim Agostinho (2016) e duas etapas na Tropicale Amissa Bongo (2018).