José Poeira vai deixar o cargo de selecionador nacional de estrada, colocando ponto final numa ligação de três décadas à Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC). O anúncio foi feito pelo próprio, através de comunicado enviado à Agência Lusa, no qual sublinha o «orgulho» pelo percurso construído e pelas gerações de ciclistas que acompanhou.

Aos 66 anos, Poeira prepara-se para a reforma e encerra um ciclo iniciado em 1994 na FPC, primeiro como massagista, depois como responsável pelos juniores e, desde 2001, como selecionador nacional de elite.

«Ajudei meninos a serem homens e homens a tornarem-se campeões», destacou, lembrando que sempre encarou a função como «uma representação do país, colocando os interesses nacionais acima de tudo».

Na despedida, o técnico agradeceu à FPC e ao Comité Olímpico de Portugal pela confiança, esteve presente em sete edições dos Jogos Olímpicos, seis como selecionador e uma como massagista, em Atlanta 1996.

José Poeira esteve associado a alguns dos maiores feitos das seleções nacionais na estrada: o título mundial de Rui Costa em 2013, único no ciclismo português, a medalha de prata de Sérgio Paulinho em Atenas 2004, a vitória na Taça das Nações de sub-23, em 2008, os vice-campeonatos mundiais de António Morgado em 2022 e 2023, ou ainda o título de vice-campeão mundial de contrarrelógio de Nelson Oliveira em 2009.

«Chegou o tempo de usufruir do ciclismo enquanto adepto e de viver tempo de qualidade com a família, que foi sempre quem mais sofreu com o meu compromisso com o ciclismo», concluiu Poeira.