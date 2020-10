O ciclista Luca Wackermann foi levado para o hospital com ferimentos múltiplos depois de um helicóptero que voava demasiado baixo ter provocado um acidente no final da quarta etapa da Volta a Itália, liderada pelo português João Oliveira.

Ao que tudo indica, o helicóptero estava ao serviço de um canal de televisão e quando se aproximou de um grupo de ciclistas, o movimento da deslocação do ar levantou vários objetos do chão e dois ciclistas foram atingidos pelas barreiras metálicas que, habitualmente, separam o público dos concorrentes.

Etienne van Empel, da equipa Vini Zabu-KTM, levantou-se de imediato com pequenas escoriações nas mãos, mas o companheiro de equipa, Luca Wackermann, não teve a mesma sorte. «O Wackerman foi transportado para o hospital, mal estava consciente», contou Andrea Citracca, chefe da equipa, à televisão RAI2.

Mais tarde, a equipa acabou por confirmar que Wackermann abandonou a corrida com um nariz fraturado e ainda suspeitas de fraturas na anca, além de várias escoriações no corpo.

I am okay. Only some small cuts on my fingers. Not really sure what happend but out of nowhere the barriers flew into our group. For now my thought are with my teammate Luca and hope some good news will arrive soon🤞#giro @ZabuBradoKTM pic.twitter.com/blR2o1Ncy7