Afonso Eulálio caiu do pódio da 109.ª edição do Giro d'Italia, esta terça-feira, depois da 16.ª etapa, mas continua a dar cartas na corrida italiana ao manter a liderança da classificação da juventude.

O jovem português perdeu contacto com o grupo dos favoritos no início da subida final até Carì e terminou a tirada a 3.04 minutos do vencedor, descendo ao quinto lugar da geral.

O dia voltou a sorrir a Jonas Vingegaard. O dinamarquês da Team Visma–Lease a Bike atacou a pouco mais de seis quilómetros da meta e isolou-se rumo a mais uma vitória, a quarta nesta edição do Giro, completando os 113 quilómetros entre Bellinzona e Carì em 2:57.40 horas. Felix Gall foi segundo, a 1.09 minutos, e Jai Hindley fechou o pódio da etapa.

Na classificação geral, Vingegaard consolidou a camisola rosa e soma agora 4.03 minutos de vantagem sobre Gall, novo segundo classificado, enquanto Thymen Arensman é terceiro, a 4.27.

Eulálio caiu para quinto, a 5.40 do líder, mas continua em destaque entre os mais jovens do pelotão, numa prestação que mantém Portugal bem representado à entrada para a 17.ª etapa, uma ligação de 202 quilómetros entre Cassano d’Adda e Andalo.