João Almeida terminou a nona etapa do Giro no quinto lugar e subiu do oitavo para o segundo lugar da classificação geral. que continua a ser liderada pelo espanhol Juan Pedro López.

O ciclista português da UAE Emirates sofreu para acompanhar o ritmo dos homens da frente, chegou a ficar para trás, mas conseguiu sempre encontrar um bom ritmo que lhe permitiu chegar integrado no grupo da frente.

Jai Hindley, da Bora, levou a melhor no sprint final após a dura subida do Blockhaus, a quase 1.700 metros de altitude. Romain Bardet (Team DSM) foi segundo e Richard Carapaz (INEOS), provavelmente o grande favorito à geral, foi terceiro.

João Almeida está agora a 12 segundos da liderança do Giro, mantida por Juan Pedro López, que cruzou a meta no 15.º lugar a 1:46 minutos da frente.

Nesta segunda-feira há dia de descanso.

O TOP-10 DO GIRO:

1) Juan Pedro López (Trek-Segafredo)

2) João Almeida (UAE Team Emirates): a 12s

3) Romain Bardet (Team DSM): a 14s

4) Richard Carapaz (INEOS): a 15s

5) Jai Hindley (Bora): a 20s

6) Guillaume Martin (Cofidis): a 28s

7) Mikel Landa (Bahrain): a 29s

8) Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Mtériaux): a 54s

9) Emanuel Buchmann (Bora): a 1:09m

10) Pello Bilbao (Bahrain): a 1:22m