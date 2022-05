João Almeida perdeu o terceiro lugar na classificação geral da Volta a Itália após a 17.ª etapa.

O ciclista português da UAE Emirates perdeu contacto com o grupo dos favoritos ainda numa fase precoce da última subida do dia, de primeira categoria, e a partir daí foi sempre a solo até à meta.

Santiago Buitrago, da Bahrain, foi o vencedor da tirada, cruzando a meta isolado após ultrapassar Gijs Leemreize (Jumbo Visma) nos quilómetros finais, e conquistou de forma brilhante a primeira vitória numa grande volta num dia em que ainda chegou a ter uma queda sem consequências.

Na luta pela geral, o equatoriano Richard Carapaz (Ineos) conservou a rosa: chegou a 2.53 da frente, não ganhou tempo a Jai Hindley (2.º, Bora), mas mais do que dobrou a vantagem sobre João Almeida, a quem ganhou um 1.10 minutos.

Além de ter ficado mais longe do trio da frente, Almeida caiu para o quarto lugar, por troca com Mikel Landa (Bahrain): está agora a 1.54 minutos de Carapaz e a 49 segundos de um lugar no pódio.

TOP 5 DO GIRO:

1) Richard Carapaz (Ineos);

2) Jai Hindley (Bora), a 3 segundos;

3) Mikel Landa (Bahrain), a 1.05 minutos;

4) João Almeida (UAE Emirates), a 1.54 minutos;

5) Vincenzo Nibali (Bahrain), a 5.48 minutos.