Sensação da edição de 2020 da Volta a Itália, João Almeida pode ter-se despedido da luta pela classificação geral após a quarta etapa da edição de 2021.

O ciclista português da Deceuninck-QuickStep cruzou a meta em 49.º e perdeu 5 minutos e 58 segundos para o primeiro classificado. Almeida está agora a 5m38s do camisola rosa e no 42.º lugar da geral.

O dia foi mau para o quarto classificado do Giro em 2020, mas muito bom para Nelson Oliveira. O ciclista da Movistar chegou a sonhar com a liderança da geral. Foi oitavo no final da tirada a 57 segundos do vencedor - o norte-americano Joel Dombrowski, da UAE Emirates - e subiu ao quarto posto da geral, a 48 segundos do italiano Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation), que arrebatou a rosa.

A Deceuninck-QuickStep teve um dia para esquecer e ao qual só escapou Remco Evenepoel, que provavelmente será o chefe de fila da equipa belga a partir de agora.