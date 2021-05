João Almeida terminou a Volta a Itália em bicicleta no sexto lugar. O ciclista português da Deceuninck-QuickStep foi quinto no contrarrelógio da última etapa (vencido por Filippo Ganna) e subiu dois lugares na classificação geral.

Almeida ultrapassou o britânico Hugh Carthy e o francês Romain Bardet. Ficou ainda a escassos 0,053 segundos de ultrapassar Daniel Martínez e terminar a prova no top-5.

Egan Bernal, colombiano da INEOS, entrou para o crono com chegada a Milão com 1:59 minutos de vantagem sobre o italiano Damiano Caruso e perdeu apenas 30 segundos para o adversário direto na luta pela camisola rosa. Esta foi a primeira vitória da carreira de Bernal no Giro e a segunda numa grande volta, depois do Tour de França em 2019.

Simon Yates completou o pódio, a 4:15 minutos do vencedor.

De referir que João Almeida fez melhor tempo no contrarrelógio do que todos os ciclistas que terminaram o Giro à frente dele. e ficou a 44 segundos de igualar o histórico quarto lugar da edição transata daquela que é uma das três principais Voltas do calendário do ciclismo internacional.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GIRO (top-10):

1 - Egan Bernal: 86:17:28

2 - Damiano Caruso: + 01:29

3 - Simon Yates: + 04:15

4 - Aleksandr Vlasov: + 06:40

5 - Daniel Martínez: + 07:24

6 - João Almeida: + 07:24

7 - Romain Bardet: + 08:05

8 - Hugh Carthy: + 08:56

9 - Tobias Foss: + 11:44

10 - Daniel Martin: + 18:35