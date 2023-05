Mads Pederson venceu a 6.ª etapa da Volta a Itália.

Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e Alessandro de Marchi (Team Jayco AlUla) pareciam destinados a fazer vingar a fuga, mas acabaram, exaustos, absorvidos pelo pelotão a 300 metros da meta em Nápoles.

Ao sprint, o dinamarquês da Trek-Segafredo superou a concorrência e estreou-se a vencer uma etapa do Giro depois de já ter sido segundo na terceira e terceiro na quinta etapa desta edição.

Na luta pela geral, João Almeida chegou integrado no pelotão e manteve-se no quarto lugar a 1:00 minutos do líder da geral. Remco Evenepoel, que teve um dia mais tranquilo depois das duas quedas na véspera, chegou perto do português e manteve o segundo posto atrás do camisola rosa Andreas Leknessund.

Esta quinta-feira será um dia propício para ver quais os ciclistas que estão em melhor forma para atacar a vitória do Giro. A ligação de 2018 quilómetros entre Capua e o Gran Sasso d'Itália tem uma chegada de primeira categoria a 2.123 metros de altitude, sendo que os últimos 45 quilómetros serão quase sempre a subir.