Está encontrada a melhor etapa (até ao momento) nesta 108.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, pelo menos no que à emoção diz respeito, já que as contas da geral voltam a ficar baralhadas.

Christian Scaroni foi a figura do dia e acabou com o enguiço da Itália, que ainda não tinham somado qualquer triunfo na prova. O pódio foi, de resto, cem por cento italiano, com o colega de equipa Lorenzo Fortunato a terminar na segunda posição e Giulio Pellizzari a acabar no terceiro lugar.

Assista aqui à vitória de Christian Scaroni:

Lá atrás, muito se passou, a começar pela desistência de Primoz Roglic e uma queda aparatosa de Alessio Martinelli, que deslizou pelo alcatrão e caiu a uma ravina, tendo sido resgatado e transportado para o hospital. A situação com o esloveno abriu o apetite para os homens da frente, que decidiram dar espetáculo e colocar em sentido Isaac del Toro e toda a UAE Team Emirates, que viu Juan Ayuso perder muito tempo para a concorrência.

Já dentro dos últimos quilómetros, um ataque de Richard Carapaz deixou toda a gente sem reação e o equatoriano aproveitou para seguir sozinho em busca da camisola rosa. Para trás ficaram Simon Yates e del Toro, sendo que o líder da geral não teve pernas para acompanhar os mais fortes e acabou por cruzar a linha de meta sem apoio e completamente estafado.

Apesar do susto, del Toro acabou por se agarrar com tudo o que tinha à liderança, mantendo uma vantagem de 26 segundos para Simon Yates e 31 sobre Carapaz, antes de mais uma jornada de alta montanha no Giro.

Segue-se a 17.ª etapa deste Giro, com um total de 155 km, três contagens de montanha e um novo teste à liderança de del Toro.