Está na estrada a 18.ª tirada do Giro e aquela que é considerada a etapa rainha da Volta a Itália, com uma subida de categoria especial ao Passo dello Stelvio.

João Almeida defende a camisola rosa uma vez mais, é o 15.º dia consecutivo como líder do Giro, mantendo os 17 segundos de vantagem para Wilco Kelderman, segundo classificado.

Etapa importante também para Rúben Guerreiro, dono da camisola azul, símbolo da liderança da classificação de montanha. Com a desistência de Visconti, anunciada no início desta etapa 18, o português partiu com 116 pontos de vantagem para o segundo classificado, agora o belga Thomas de Gendt, numa tirada que tem 148 pontos de montanha em disputa.

SIGA AQUI AS INCIDÊNCIAS PRINCIPAIS DA ETAPA