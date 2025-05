Wout van Aert (Team Visma / Lease a Bike) venceu a nona etapa da Volta a Itália em bicicleta, completando assim o «triplete» de etapas nas Grandes Voltas.

O ciclista belga foi o mais forte numa jornada que teve muita gravilha, alguns furos e um novo líder da classificação geral. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) cruzou a meta apenas atrás do vencedor e acabou por chegar até à camisola rosa, que era de Primoz Roglic. O esloveno foi um dos derrotados do dia, já que terminou a etapa na 19.ª posição, a mais de dois minutos do vencedor. A fechar o «top-3» ficou Giulio Ciccone (Lidl - Trek).

No que toca à geral, o mexicano tem agora 1m13s de vantagem sobre o colega de equipa Juan Ayuso e 1m30s para Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious).

Assista aqui à vitória de van Aert:

Segue-se o primeiro de dois dias de descanso para todo o pelotão, antes de entrarmos na segunda semana de prova e logo a abrir com um contrarrelógio individual (28.6 km) entre Lucca e Pisa.