O holandês Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux) fez ‘vingar’ a fuga para vencer a terceira etapa da Volta a Itália em bicicleta, disputada nesta segunda-feira. O italiano Filippo Ganna (INEOS) conservou a liderança da geral.

O ciclista dos Países Baixos, de 27 anos, integrou a fuga do dia e triunfou na ligação de 190 quilómetros entre Biela e Canale ao cabo de 4:21.29 horas, chegando quatro segundos à frente do pelotão, no qual o italiano Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) ‘sprintou’ para o segundo lugar, com o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) no terceiro posto.

Os três portugueses em prova, João Almeida, Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro, chegaram integrados no pelotão, com quatro segundos de desvantagem, no 34.º, 53.º e 70.º lugares, respetivamente.

Na geral, Filippo Ganna continua de rosa, agora seguido do norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma), no segundo lugar, a 16 segundos, e de Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), terceiro a 20 segundos, o mesmo tempo que João Almeida, colega de equipa do belga, no quarto posto.

Nesta terça-feira, a quarta etapa da 104.ª edição do Giro liga Piacenza a Sestola, com 187 quilómetros e três contagens de montanha, duas de terceira categoria e outra de segunda, quase na meta.