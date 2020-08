Fabio Jakobsen, ciclista holandês que sofreu uma queda violentíssima no final da primeira etapa da Volta à Polónia, e que foi internado em estado grave, continua em coma induzido, mas não tem lesões cerebrais nem na espinha.

Na última atualização feita pela Deceuninck-Quickstep, equipa do campeão holandês, é referido que ele continua em estado grave, mas não terá lesões tão graves como se podia prever.

«A situação de Fabio Jakobsen é grave, mas estável. Os testes de diagnóstico não revelam lesões cerebrais nem ao nível da espinha, mas devido à gravidade das lesões, ele foi mantido em coma e será monitorizado nos próximos dias», lê-se na nota emitida pela equipa.

Já depois desse comunicado publicado no site, a Quickstep utilizou as redes sociais para informar ainda que o ciclista foi sujeito a uma cirurgia cranio-facial durante mais de cinco horas e que os médicos vão tentar, mais tarde, tirá-lo do estado comatoso.

Recorde a queda violentíssima de Jakobsen:

[artigo atualizado]