Depois do final da carreira, Jan Ullrich agarrou-se às drogas e álcool, viu-se envolvidos em vários escândalos e esteve, inclusive, internado numa clínica psiquiátrica.



Enquanto ciclista, o alemão foi o maior rival de Lance Armstrong nos primeiros anos deste século. Ullrich foi segundo classificado no Tour em 2000, 2001 e 2003, sempre atrás do norte-americano, que viria a perder os sete títulos conquistados entre 1999 e 2005 devido ao envolvimento num escândalo de doping. Apesar da rivalidade, os dois sempre mantiveram uma excelente relação.



Ullrich participou no podscast de Armstrong e confessou que esteve às portas da morte. «Há três anos tive grandes problemas. E tu [Armstrong] foste ver-me. Isso fez-me muito feliz. Estive às portas da morte como o Marco Pantani. Agora recuperei e tenho bons amigos», começou por dizer, em alusão ao corredor italiano que morreu em 2004 de overdose.



«Durante algum tempo esqueci-me do que era bom para mim. Tudo o que me lembrava era de há 15 ou 20 anos. O ciclismo é bom. Esqueci-me dos meus amigos, de amor, dos meus filhos e da minha família. Esse foi o meu problema», acrescentou.



O germânico confessou que deixou o álcool e as drogas há três anos. «Deus deu-me este corpo e este talento. Tenho treinado todos os dias e bebo água. Deixei o álcool e as drogas há três anos. Agora levo uma vida saudável e a minha noiva também cozinha comida saudável. Tenho bons amigos e não estou sozinho, o que é importante. Tenho ajuda, era o que precisava», admitiu.



Armstrong e Ullrich tem aproveitado a reforma e pedalado nas Ilhas Baleares conforme mostrou o norte-americano nas redes sociais.



Means the world to be riding in Mallorca with @JanUllrich5 and getting my ass kicked on the bike by him. Who says great rivals can’t be friends?!

📷: @LizKreutz pic.twitter.com/viSKacTWJQ — Lance Armstrong (@lancearmstrong) September 26, 2021