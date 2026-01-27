Jay Vine sofreu uma fratura no escafoide do pulso esquerdo, na sequência de uma queda provocada por um incidente pouco comum, durante a última etapa do Tour Down Under, prova que acabaria por conquistar. O ciclista australiano, um dos homens de confiança de João Almeida para o próximo Giro, já foi submetido a intervenção cirúrgica e ficará afastado da competição durante o período de recuperação.

Em comunicado divulgado pela UAE Emirates, o diretor clínico da equipa explicou que o problema só foi totalmente identificado após o final da corrida.

«Depois da corrida, o Jay revelou sentir dores no pulso devido à queda na última etapa. Após uma avaliação médica, descobrimos que sofreu uma fratura significante no escafoide do pulso esquerdo», referiu.

O acidente ocorreu a pouco mais de 70 quilómetros do final da quinta e última etapa, quando um canguru saltou inesperadamente para a estrada e abalroou o pelotão, provocando a queda do australiano. Apesar do susto e das dores, Vine conseguiu concluir a tirada e confirmar a vitória na classificação geral da prova australiana.

Já na terça-feira de manhã, o ciclista de 30 anos, vencedor da classificação da montanha nas duas últimas edições da Volta a Espanha, foi submetido a uma cirurgia considerada bem-sucedida.

«Fica afastado da competição durante a recuperação do pós-operatório e a reabilitação», acrescentou o médico Adrian Rotunno.

Jay Vine é um dos seis ciclistas escolhidos pela UAE Emirates para apoiar João Almeida na Volta a Itália, que se disputa entre 8 e 31 de maio, ficando agora em dúvida o seu calendário competitivo nas próximas semanas.