João Almeida (Deceuninck-QuickStep) terminou no pódio da Clássica Milão-Turim e fez história.



O corredor português fechou a corrida no terceiro lugar a 35 segundos do vencedor, Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) e a 23 segundos do segundo, (Adam Yates Ineos Grenaiders). O ciclista tornou-se no primeiro português a acabar no pódio de uma das provas de ciclismo mais antigas do mundo.



Refira-se que a prova foi disputada esta quarta-feira entre as duas cidades no norte de Itália (199 quilómetros). A primeira edição, lembre-se, data de 1876.