João Almeida assumiu a liderança da classificação geral da Volta à Comunidade Valenciana, tendo destronado o checo Mathias Vacek, que perdeu mais de 4 minutos.

O ciclista da UAE Emirates terminou a terceira etapa no último lugar do pódio, a dez segundos de Iván Romeo (Movistar), que venceu a terceira etapa após um ataque a pouco mais de 15 quilómetros da meta.

Numa tirada sinuosa, com três contagens de montanha, João Almeida chegou integrado no grupo dos favoritos, sprintou pelo segundo lugar que lhe daria uma bonificação de oito segundos que foi para Santiago Buitrago, colombiano da Bahrain Victorious que ascendeu ao segundo lugar da geral e está agora a 2 segundos do português, que bonificou sete segundos. Pello Bilbao, também da equipa Bahrain, fecha o pódio a 21 segundos de João Almeida.

A Volta à Comunidade Valenciana termina no domingo.