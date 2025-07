A Volta a França dá as primeiras pedaladas já no próximo sábado e a preparar-se para a segunda participação no Tour, João Almeida não tem em mente classificação geral.

O melhor ciclista português da atualidade garante que «a tarefa principal é ajudar Tadej Pogacar» e acrescenta que «o pódio é um bom resultado».

«É uma honra poder fazer parte da equipa do Tour e ser o "último homem" de Pogacar. Depois, há sempre dias menos bons. Se os meus colegas se sentirem melhor e forem mais fortes, conseguem fazer um trabalho melhor e ficarão para o fim. Para vencer, aposto no meu colega de equipa, mas é a minha opinião», afirmou.

João Almeida chega à segunda «Grande Volta» da época muito motivado, depois da conquista da Volta à Suíça. Além disso, a boa forma culminou com as vitórias na Volta à Romandia e na Volta ao País Basco, o segundo lugar na Volta à Comunidade Valenciana e na Volta ao Algarve e o sexto lugar no Paris-Nice.

Tadej Pogacar, companheiro de equipa de João Almeida, é um dos favoritos a vencer a próxima edição do Tour, já que no currículo tem três vitórias da «geral» (2020, 2021 e 2024), assim como a conquista da Volta à Itália (2024). A equipa da UAE Team Emirates conta ainda com Pavel Sivakov, Adam Yates, Tim Wellens, Marc Soler, Jhonatan Narváez e Nils Politt.

Recorde-se que o Tour começa este sábado, com uma etapa a começar e a terminar na cidade de Lille (184.9 km).